Roma | piromani in azione nella notte | a fuoco 16 auto di Poste Italiane

(Di sabato 18 marzo 2023) Un incendio spaventoso, che ha distrutto ben sedicivetture, di proprietà di. I veicoli erano parcheggiati in un’area esterna limitrofa a uno stabilimento di proprietà di, a, in viale Palmiro Togliatti all’altezza del civico 1505. Il rogo è scoppiatodi oggi, 18 marzo, intorno alle ore 3,45. Le fiamme hanno colpitoe furgoncini, tutti parcheggiati in fila, uno accanto all’altro. Le vetture sono state tutte completamente distrutte dalle fiamme e sono inutilizzabili. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Sul posto, allarmato da alcuni vicini che si sono accorti delle fiamme, sono intervenuti i vigili deldel comando provinciale di ...

Piromani in azione a Roma: bruciate 16 auto di Poste Italiane Tiburno.tv

I piromani sono tornati in azione a Roma. Poco prima dell’alba di oggi sono state alle fiamme in viale Palmiro Togliatti 1505, a Roma, 16 autovetture di proprietà di Poste Italiane. I veicoli ...Paura, fiamme e degrado: un uomo ha appiccato un incendio in zona Prati. «E' accaduto già da settimane, un piromane ha incendiato dei rifiuti affianco al ...