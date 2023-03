Roma, non si ferma all’alt e fugge a tutta velocità: 21enne inseguito e arrestato (Di sabato 18 marzo 2023) I Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato un 21enne Romano, già noto alle forze dell’ordine, che alla guida della sua autovettura non si è fermato all’alt impostogli nel corso di un normale posto di controllo alla circolazione stradale in via Degas angolo via Matisse a Roma. Il giovane di fronte al posto di blocco invece di fermarsi tenta la fuga Doveva essere un normale posto di blocco, nel quale vengono svolti accertamenti sui veicoli in transito e sugli automobilisti. E quel giovane aveva destato dei sospetti nei militari che aveva deciso di alzare la paletta per fermarlo. Ma il 21enne, invece di fermarsi per esser sottoposto al controllo, ha deciso di premere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023) I Carabinieri della Stazione diTor Vergata hannounno, già noto alle forze dell’ordine, che alla guida della sua autovettura non si ètoimpostogli nel corso di un normale posto di controllo alla circolazione stradale in via Degas angolo via Matisse a. Il giovane di fronte al posto di blocco invece dirsi tenta la fuga Doveva essere un normale posto di blocco, nel quale vengono svolti accertamenti sui veicoli in transito e sugli automobilisti. E quel giovane aveva destato dei sospetti nei militari che aveva deciso di alzare la paletta perrlo. Ma il, invece dirsi per esser sottoposto al controllo, ha deciso di premere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Finalmente #Putin è stato incriminato per crimini di guerra, la #CPI ha spiccato un mandato di arresto contro il di… - ZanAlessandro : A Marcon (VE) l’amministrazione di destra ha negato una sala per la proiezione di Roma città aperta perché “non in… - gippu1 : #EuropaLeague Non vedo l'ora di scoprire il piano Piantedosi riguardo a Roma-Feyenoord. - Frances37117921 : @PBerizzi E chi volevi che festeggiasse , 'Garibaldi' , che ha unito le mafie e le ha portate a Roma ? E il Re non… - Lizzimarru : @ninabecks1 @annabelladellac Io vivo tra Milano e Roma.sto diventando pericolosa dall incazzatura. Se le becco non… -