Roma, mistero nella notte: incendiate 16 auto di Poste Italiane (Di sabato 18 marzo 2023) Un rogo scoppiato nella notte a Roma: il fuoco in un parcheggio delle Poste Italiane, situato nella zona Sud della Capitale, nel quartiere di Centocelle. Nell'incendio – in via Palmiro Togliatti, in periferia – distrutte 16 autovetture, di proprietà di Poste Italiane. Nessuna persona è rimasta coinvolta: sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, la polizia. I veicoli coinvolti sono stati completamenti distrutti dalle fiamme: erano tutti Posteggiati in un'area esterna. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.

