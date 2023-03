Roma | massacra di botte l’ex compagna fuori la Caritas | arrestato clochard

(Di sabato 18 marzo 2023)per aver pestato in varie occasioni la sua ex. La vicenda ha come protagonisti due senzatetto, ma non per questo si tratta di fatti meno gravi. Un35enne di nazionalità polacca, B.B. è statodai Carabinieri della stazione di San Lorenzo, per atti persecutori e lesioni nei confronti della sua ex, finita troppe volte in ospedale per lesubite, ma per proteggere il suo ex e per evitare problemi aveva sempre dichiarato di essere stata vittima di incidenti. Fino a quando esasperata, e probabilmente anche spaventata ha chiesto aiuto ai militari. L’ultima aggressioneladi via Marsala L’ultimo episodio si è consumato davanti alladi via Marsala, a Termini, davanti agli ...

Arrestato per aver pestato in varie occasioni la sua ex compagna. La vicenda ha come protagonisti due senzatetto, ma non per questo si tratta di fatti meno gravi. Un clochard 35enne di nazionalità ...