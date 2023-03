Roma | manifesti di estrema destra al funerale di Concutelli | “Onore | comandante” – Video

(Di sabato 18 marzo 2023) “A te che non hai mai tradito, a te che non hai mai rinnegato.”, “Ciao” e “”. Questi alcuni deiappesi all’altezza del supermercato Carrefour a pochi passi dalla chiesa San Ponziano e nella vicina via Sacchetti, nel quartiereno Talenti, dove alle 7 di mattina sono stati celebrati i funerali di Pierluigi, il terrorista nero – condannato all’ergastolo per l’omicidio del giudice Vittorio Occorsio – morto tre giorni fa. Dentro la chiesa è rimasta una corona di fiori neri in omaggio all’ex terrorista. Secondo fonti giornalistiche tra i presenti vi sarebbero stati alcuni tra gli storici capi dell’na tra cui Roberto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LinaPenny1 : RT @Gianni_G_2: Il bel paese Ti sposti a Roma, manifesti per la pace, ti fermo in autostrada, ti controllo, ti identifico, ti scorto,ti gua… - AgostinaPeretti : Un immaginario che attraversa l'Europa, il mondo, in questa mostra inaugurata oggi a @VillaMedicis La storia dell'… - Manolaelle : RT @Gianni_G_2: Il bel paese Ti sposti a Roma, manifesti per la pace, ti fermo in autostrada, ti controllo, ti identifico, ti scorto,ti gua… - GiusyBertolo : RT @Gianni_G_2: Il bel paese Ti sposti a Roma, manifesti per la pace, ti fermo in autostrada, ti controllo, ti identifico, ti scorto,ti gua… - ElvyAres : RT @Gianni_G_2: Il bel paese Ti sposti a Roma, manifesti per la pace, ti fermo in autostrada, ti controllo, ti identifico, ti scorto,ti gua… -

... in forma strettamente privata, sono stati celebrati, a, i funerali di Pierluigi Concutelli , ... Questi alcuni deiappesi all'altezza del supermercato Carrefour a pochi passi dalla chiesa ...AGI - Alle 7 di questa mattina , in forma strettamente privata, sono stati celebrati, a, i funerali di Pierluigi Concutelli , il terrorista nero - condannato all'ergastolo per l'...dei...'Attendiamo un confronto 'chiarificatore' anel tempo più breve possibile. Sinora, come Fratelli d'Italia, abbiamo indicato alcuni nomi per ... oltre aigià ha apparsi in città e suoi ...

Roma, manifesti di estrema destra al funerale di Concutelli: “Onore, comandante” – Video Il Fatto Quotidiano

AGI - Alle 7 di questa mattina, in forma strettamente privata, sono stati celebrati, a Roma, i funerali di Pierluigi Concutelli ... Questi alcuni dei manifesti appesi all'altezza del supermercato ...“Attendiamo un confronto ‘chiarificatore’ a Roma nel tempo più breve possibile ... Nella Lega infatti, candidata in pectore e’ la parlamentare Valeria Sudano che, oltre ai manifesti già ha apparsi in ...