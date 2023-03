Roma-Lazio, l'ombra del gruppo Wagner: ombre inquietanti dietro al blitz (Di sabato 18 marzo 2023) Non solo la Wagner combatte in Africa, presidia Siria e Venezuela, si diffonde in Africa a spingere migranti in Italia, ma si immischia pure nelle dispute sportive. Sarebbero infatti stati uomini di Prigozhin quelli che sono venuti a Roma per aggredire un gruppo di ultras della Roma del gruppo Fedayn e rubare loro uno striscione. La cosa è piuttosto imbrogliata. Da una parte, infatti, i cinque aggressori sarebbero serbi, e non russi. Però membri del gruppo di mercenari. Dall'altra i Fedayn, come indica il nome preso ai guerriglieri palestinesi, nacquero negli anni '70 con una immagine vagamente di estrema sinistra, e contrapposti all'immagine di estrema destra degli Ultras della Lazio. E nell'estrema sinistra c'è una certa simpatia per Putin da retaggi filo-sovietici e ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Non solo lacombatte in Africa, presidia Siria e Venezuela, si diffonde in Africa a spingere migranti in Italia, ma si immischia pure nelle dispute sportive. Sarebbero infatti stati uomini di Prigozhin quelli che sono venuti aper aggredire undi ultras delladelFedayn e rubare loro uno striscione. La cosa è piuttosto imbrogliata. Da una parte, infatti, i cinque aggressori sarebbero serbi, e non russi. Però membri deldi mercenari. Dall'altra i Fedayn, come indica il nome preso ai guerriglieri palestinesi, nacquero negli anni '70 con una immagine vagamente di estrema sinistra, e contrapposti all'immagine di estrema destra degli Ultras della. E nell'estrema sinistra c'è una certa simpatia per Putin da retaggi filo-sovietici e ...

