Roma: intervento al naso riuscito per Karsdorp, Matic recupera e ci sarà contro la Lazio (Di sabato 18 marzo 2023) Dopo la qualificazione ai quarti di Europa League, la Roma di Josè Mourinho sogna di chiudere la settimana con una vittoria sulla Lazio nel derby di domani sera (ore 18). L'allenatore portoghese dovrà rinunciare a Rick Karsdorp che oggi si è sottoposto ad un'operazione di riduzione della frattura delle ossa nasali rimediata giovedì contro la Real Sociedad. L'intervento, eseguito presso la clinica Villa Stuart da Bruno Pesucci, alla presenza del medico sociale della prima squadra Vincenzo Costa, è terminato con successo. Al posto dell'olandese, sulla destra, ci sarà Nicola Zalewski, mentre a sinistra toccherà a Leonardo Spinazzola (favorito su El Shaarawy). A centrocampo, Mourinho recupera Nemanja Matic, costretto al forfait in Europa per un virus ...

