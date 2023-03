Vai agli ultimi Twett sull'argomento... a42nno : RT @MediasetTgcom24: Roma, incendiate e distrutte 16 auto di Poste italiane #18marzo - MediasetTgcom24 : Roma, incendiate e distrutte 16 auto di Poste italiane #18marzo - leggoit : Incendiate 16 auto di #poste italiane: mistero a #roma nella notte FOTO - stranifattinews : Guerriglia a Napoli, tifosi del Eintracht devastano la città. Lanci di bottiglie, tafferugli e auto della Polizia .… -

. Sedici auto di Poste Italiane sono state incediate e completamente distrutte dalle fiamme. Nella Capitale, poco prima delle 4 della scorsa notte, i vigili del fuoco hanno inviato due autopompe ...commenta Asedici auto di Poste Italiane sobo statee completamente distrutte dalle fiamme. Nella Capitale, in piena notte, i vigili del fuoco hanno inviato due auto pompa serbatoio e due ...... dopo poco meno di 24 ore di violenze, devastazioni, provocazioni: auto della polizia, ... in direzione, Salerno, Capodichino.

Roma, incendiate e distrutte 16 auto delle Poste: si teme la pista anarchica La Stampa

Sedici autovetture di Poste Italiane sono andate a fuoco questa notte a Roma, in viale Palmiro Togliatti. L'incendio si è sviluppato poco dopo le 3.30, devastando completamente le autovetture, andate ...Un rogo scoppiato nella notte a Roma: il fuoco in un parcheggio delle Poste Italiane, situato nella zona Sud della Capitale, nel quartiere di Centocelle. Nell’incendio – in via Palmiro Togliatti, in ...