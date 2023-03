Roma, Fuzato e Carles Perez possono portare soldi (Di sabato 18 marzo 2023) I due calciatori potrebbero portare linfa economica nelle casse della Roma, essendo anche protagonisti entrambi di un’ottima stagione in Spagna Non solo Justin Kluivert, ma anche Daniel Fuzato e Carles Perez sembrano poter portare soldi nelle casse giallorosse. I due calciatori stanno vivendo ottime stagioni, rispettivamente con Ibiza e Celta Vigo. Il portiere brasiliano sembra L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 18 marzo 2023) I due calciatori potrebberolinfa economica nelle casse della, essendo anche protagonisti entrambi di un’ottima stagione in Spagna Non solo Justin Kluivert, ma anche Danielsembrano poternelle casse giallorosse. I due calciatori stanno vivendo ottime stagioni, rispettivamente con Ibiza e Celta Vigo. Il portiere brasiliano sembra L'articolo

