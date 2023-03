Roma-Feyenoord | rischio scontri | «Distruggeremo la vostra città»

(Di sabato 18 marzo 2023) L’urna di Nyon dell’Europa League ha dato allalo scontro contro ile i tifosi olandesi hanno commentato il post in cui si annunciava il faccia a faccia L’urna di Nyon dell’Europa League ha dato allalo scontro contro ile i tifosi olandesi hanno commentato il post in cui si annunciava il faccia a faccia. «la», ed ecco che la paura di nuovisi fa sempre più possibile e fa paura soprattutto. Gualtieri, Sindaco di, ha già detto di bloccare l’eventuale orda di tifosi olandesi pronti a venire in Italia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #EuropaLeague Non vedo l'ora di scoprire il piano Piantedosi riguardo a Roma-Feyenoord. - repubblica : 'Distruggeremo la città': ultrà olandesi minacciano un altro assalto a Piazza di Spagna, a un mese da Roma-Feyenoord - OfficialASRoma : ??? PRONTI! ? ????? Gli abbonati possono già confermare il proprio posto per Roma-Feyenoord! ??… - fritatalover : RT @francescodacas1: @brandobenifei Cialtrone piddino, allora quando i tifosi del Feyenoord devastarono Roma la colpa era del governo dove… - PagineRomaniste : La #Roma sorride, assalto al #Feyenoord: #Mourinho, provaci ancora #ASRoma #UEL #EuropaLeague #LaGazzettadelloSprt… -

Di spalla invece l'Europa League: 'Allegri, l'EuroLeague per battere il tabù e salvare l'annata' e ', rischio scontri col solito'. In chiusura i convocati di Mancini, anzi i debuttanti: ...Nel 2015 incidenti con gli ultras olandesi e danni alla Barcaccia: scontri anche nel 2022 a Tirana. Gualtieri: 'Vietare la gara ai tifosi ...Ho chiesto al Piantedosi di valutare l'ipotesi del divieto di trasferta per i tifosi dele di avere un atteggiamento molto duro, a tutela della città die del Paese tutto". "Abbiamo ...

Sia Wijnaldum e Karsdorp hanno giocato nel Feyenoord nel corso della loro carriera. Il centrocampista ha vinto un trofeo (coppa d'Olanda), due il terzino destro (campionato e coppa d'Olanda).Poi ‘Italderby: il -20 non pesa’. Di spalla invece l’Europa League: ‘Allegri, l’EuroLeague per battere il tabù e salvare l’annata’ e ‘Roma, rischio scontri col solito Feyenoord’. In chiusura i ...