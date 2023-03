Roma-Feyenoord, la minaccia degli olandesi: 'Rompiamo la Barcaccia' (Di sabato 18 marzo 2023) Roma e Feyenoord, ancora di fronte. Come in occasione della finale di Conference League, il 25 maggio 2022 a Tirana, vinta dai giallorossi 1-0... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 marzo 2023), ancora di fronte. Come in occasione della finale di Conference League, il 25 maggio 2022 a Tirana, vinta dai giallorossi 1-0...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #EuropaLeague Non vedo l'ora di scoprire il piano Piantedosi riguardo a Roma-Feyenoord. - repubblica : 'Distruggeremo la città': ultrà olandesi minacciano un altro assalto a Piazza di Spagna, a un mese da Roma-Feyenoord - OfficialASRoma : ??? PRONTI! ? ????? Gli abbonati possono già confermare il proprio posto per Roma-Feyenoord! ??… - cmdotcom : #RomaFeyenoord, la minaccia degli olandesi: 'Rompiamo la Barcaccia' - dax02120528 : @brandobenifei Considero come per gli incidenti del 2015 quando altri erano ministri Lei? -