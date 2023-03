Roma, donna trovata sanguinante in strada: “Il mio compagno mi ha accoltellato” (Di sabato 18 marzo 2023) Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un uomo 36enne, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio ai danni della compagna, una donna di 40 anni originaria di Cuba. Intervenuti in via Fruschelli, dove una telefonata al 112 aveva segnalato una donna ferita in strada che perdeva sangue, i Carabinieri si sono trovati difronte la vittima che presentava due tagli da coltellate nella zona lombare. Chiamati i soccorsi la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Nel frattempo i Carabinieri hanno raccolto la sua denuncia in cui ha riferito di essere stata poco prima ferita dal compagno. Subito i militari si sono portati presso l’abitazione dove i due vivevano ed hanno rintracciato il compagno, 36 ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 marzo 2023)– I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato un uomo 36enne, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio ai danni della compagna, unadi 40 anni originaria di Cuba. Intervenuti in via Fruschelli, dove una telefonata al 112 aveva segnalato unaferita inche perdeva sangue, i Carabinieri si sono trovati difronte la vittima che presentava due tagli da coltellate nella zona lombare. Chiamati i soccorsi laè stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Nel frattempo i Carabinieri hanno raccolto la sua denuncia in cui ha riferito di essere stata poco prima ferita dal. Subito i militari si sono portati presso l’abitazione dove i due vivevano ed hanno rintracciato il, 36 ...

