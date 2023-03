Roma Donna accoltellata | arrestato il compagno 36enne

(Di sabato 18 marzo 2023) CRONACA DI– “I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihannoun uomo, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio ai danni della compagna, unadi 40 anni originaria di Cuba. Intervenuti in via Fruschelli, dove una telefonata al 112 aveva segnalato unaferita in strada che perdeva sangue, i Carabinieri si sono trovati difronte la vittima che presentava due tagli da coltellate nella zona lombare. Chiamati i soccorsi laè stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Eugenio. Nel frattempo i Carabinieri hanno raccolto la sua denuncia in cui ha riferito di essere stata poco prima ferita dal. Subito i militari si sono portati presso l’abitazione dove i due vivevano ed hanno rintracciato il ...

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Roma con l'accusa di tentato omicidio nei confronti della sua compagna, una donna di 40 anni originaria di Cuba. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una chiamata al 112 e hanno trovato la ...

Una donna di quarant'anni è stata trovata in strada completamente ricoperta di sangue e con due ferite da taglio all'addome. La scena è avvenuta a Roma in via Fruschelli, tra Decima e Tor di Valle. Ad ...Una donna di 40 anni, originaria di Cuba, è stata accoltellata dal suo compagno a Roma. La 40enne è stata trovata ferita in strada e l’uomo, un romano di 36 anni, è stato arrestato dai carabinieri del ...