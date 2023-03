Roma, donna accoltellata: arrestato compagno per tentato omicidio (Di sabato 18 marzo 2023) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - arrestato oggi a Roma un 36enne, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio ai danni della compagna, una donna di 40 anni originaria di Cuba. I carabinieri sono intervenuti in via Fruschelli, nel quartiere Torrino dove una telefonata al 112 aveva segnalato una donna ferita in strada che perdeva sangue e si sono trovati davanti la vittima che presentava due tagli da coltellate nella zona lombare. Chiamati i soccorsi la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Nel frattempo i militari hanno raccolto la sua denuncia in cui ha riferito di essere stata poco prima ferita dal compagno. Subito i militari sono andati presso l'abitazione dove i due vivevano e hanno rintracciato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023), 18 mar. (Adnkronos) -oggi aun 36enne, gravemente indiziato del reato diai danni della compagna, unadi 40 anni originaria di Cuba. I carabinieri sono intervenuti in via Fruschelli, nel quartiere Torrino dove una telefonata al 112 aveva segnalato unaferita in strada che perdeva sangue e si sono trovati davanti la vittima che presentava due tagli da coltellate nella zona lombare. Chiamati i soccorsi laè stata trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Nel frattempo i militari hanno raccolto la sua denuncia in cui ha riferito di essere stata poco prima ferita dal. Subito i militari sono andati presso l'abitazione dove i due vivevano e hanno rintracciato il ...

