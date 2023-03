(Di sabato 18 marzo 2023) Per i più golosi, grandi e piccini, uno degli eventi più attesi di sempre èto. E il conto alla rovescia può finire perché anche quest’annopresenta la manifestazione Undi, l’evento più goloso dici saranno glioggi e domani a Piazza Anco Marzio Dal 16 al 19 marzo, presso Piazza Anco Marzio a, decine didi maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia proporranno una variegata quantità di creazioni artigianali, tutte realizzate con finissimo cacao. Non solo tavolette, ma anche originali decorazioni e idee regalo. Come sempre i golosissimi manufatti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FaceCup65 : @Marco61322288 @UomoRango @romatoday Ma infatti non è un annuncio schock, è choc diminutivo di chocolate. Oppure co… -

Per tutti ilovers. preparatevi, passeggiando per il centro di Perugia le botteghe offrono cioccolatini per tutti i gusti! Weekend di Pasqua nel verde dell'antica. Se sei un amante ...... orari e biglietti di Eurochocolate indoor Nome: Eurochocolate indoor - International... Per chi proviene da, Firenze, Cesena: uscita Bastia Nord o uscita Santa Maria degli Angeli Nord. ......del primo premio al 'Salento Burlesque Festival 2022' e al 'Burlesque Factor 2022' di, Glissy ... partecipando a workshop con guest internazionali come Dirty Martini e TheShowboy'. ...

Roma Chocolate 2023 a Ostia, arriva un mare di cioccolato: ecco quando, dove ci sono gli stand e a che ora Il Corriere della Città

CIAMPINO (attualità) - La fiera del cioccolato artigianale vivrà la sua prossima tappa a Ciampino, città metropolitana di Roma, da venerdì 17 a domenica 19 marzo ilmamilio.it - nota stampa ...Salgono da 9 a 13 le referenze nel gelato: a fianco di Rocher, Pocket Coffee, Raffaello e al Kinder Bueno arriva lo stecco Kinder Chocolate Ice Cream. Si amplia il cantiere di Ferrero per crescere in ...