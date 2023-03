Roma | attirato con l’inganno | lo minacciano e derubano in tre «Così ti passerà la voglia di incontrare gli uomini»

(Di sabato 18 marzo 2023) Pensava di andare a un appuntamento, si è ritrovato vittima di un agguato. È la storia di Elia, nome di fantasia, oggi raccontata da Repubblica. Tutto inizia dopo aver contattato un ragazzo per un incontro sull’app Grindr: «Dovevamo vederci ai Castelli per fumare insieme una sigaretta e trascorrere la serata insieme». E invece, una volta giunto sul posto, è stato braccato da tre ventenni perugini che dopo averlo minacciato di morte gli hanno rubato 350 euro. Uno di loro lo avrebbe invitato ad appartarsi in macchina, mentre gli altri due si nascondevano sui sedili posteriori, bloccando le braccia all’ignara vittima dele impedendogli di urlare. E inveendo: «Devi fare tutto quello che ti diciamo altrimenti ti ammazziamo. Vedrai che dopo questa sera tiladigli ...

Sono accusati di aver derubato almeno 11 ragazzi con lo stesso modus operandi adottato per Elia. Ad altre vittime hanno anche rivolto frasi palesemente omofobe come "Sei un frocio di merda".

