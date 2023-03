“Roba molto pesante”. Daniele squalificato dal GF Vip, Onestini spiffera tutto: cosa è successo in quei momenti (Di sabato 18 marzo 2023) Luca Onestini, la rivelazione dopo la squalifica di Daniele Dal Moro. Tanti gli avvertimenti da parte degli autori del programma, poi la decisione definitiva: Daniele Dal Moro costretto ad abbandonare la casa del GF Vip 7 a un passo dalla vittoria. Le regole sono uguali per tutti: la squalifica del concorrente arriva a pochi giorni da quella che ha toccato anche Edoardo Donnamaria. La rivelazione di Luca Onestini dopo la squalifica di Daniele Dal Moro. Pubblico italiano spiazzato davanti alla decisione presa dagli autori del programma. Ma l’ex gieffino lo sa bene e lo scrive ai fan in un post poco dopo il verdetto della squalifica: “Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 marzo 2023) Luca, la rivelazione dopo la squalifica diDal Moro. Tanti gli avvertimenti da parte degli autori del programma, poi la decisione definitiva:Dal Moro costretto ad abbandonare la casa del GF Vip 7 a un passo dalla vittoria. Le regole sono uguali per tutti: la squalifica del concorrente arriva a pochi giorni da quella che ha toccato anche Edoardo Donnamaria. La rivelazione di Lucadopo la squalifica diDal Moro. Pubblico italiano spiazzato davanti alla decisione presa dagli autori del programma. Ma l’ex gieffino lo sa bene e lo scrive ai fan in un post poco dopo il verdetto della squalifica: “Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi. Vi ringrazio conil cuore perché il vostro affetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Luca Onestini racconta la verità sulla squalifica di Daniele: 'Molto pesante sta roba qui' - Frances09756439 : @KarlOne71 Dato un'occhiata... Ogni suo tweet nomina la Juve: radiarla, abolirla e tanto altro. Sino ad ora, mai vi… - MicheleLeRoi : @Kekko80493273 Comunque Mertens era molto più coreografico. Faceva delle simulazioni impressionanti. Tanta roba. - Th_Dm4570 : @un_Filip Ma per me era tutta roba nuova. Poi vabb... per essere triennale la cb secondo me ha un'impostazione molto magistrale. - loriana34406751 : Ormai @lauraboldrini e la sua ideologia è roba vecchia, molto vecchia! -

L'Inter tra storia e Benfica. Ma il presente è la Juve Tanta roba, ma è bello esserci e Inzaghi non fa nulla per nasconderlo: "Vogliamo regalare un altro ... perché nasconderlo Il Benfica è squadra forte (chiedere alla Juventus), molto più forte del Porto ... La sfida di Enrico Santini: chi fa davvero la tagliatella migliore ... per il gusto che va al cuore, per il profumo di roba buona sei meglio di una bella donna. Grazie ... Ci vuole di più, molto di più. Uscire dallo schema, dalla guida, dalla marchetta. Vogliamo diventare ... Gf Vip, "spero tu stia bene": concorrente si commuove in diretta La finale del Gf Vip sta arrivando, Alfonso Signorini ha fatto molto bene i conti, anche quest'anno. Replicare il successo dello share con continuità non è roba da poco, anche perché si sa quanto sia difficile ad oggi riuscire a tenere il pubblico incollato allo ... Tanta, ma è bello esserci e Inzaghi non fa nulla per nasconderlo: "Vogliamo regalare un altro ... perché nasconderlo Il Benfica è squadra forte (chiedere alla Juventus),più forte del Porto ...... per il gusto che va al cuore, per il profumo dibuona sei meglio di una bella donna. Grazie ... Ci vuole di più,di più. Uscire dallo schema, dalla guida, dalla marchetta. Vogliamo diventare ...La finale del Gf Vip sta arrivando, Alfonso Signorini ha fattobene i conti, anche quest'anno. Replicare il successo dello share con continuità non èda poco, anche perché si sa quanto sia difficile ad oggi riuscire a tenere il pubblico incollato allo ... Valentina Ferragni beccata così in un locale: roba molto spinta Liberoquotidiano.it