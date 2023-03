Ritorno da sogno in Coppa del Mondo: Bebe Vio trionfa a Pisa nel fioretto (Di sabato 18 marzo 2023) Pisa – “Il bagno di folla del pubblico di Pisa ha celebrato il trionfale Ritorno in pedana di Bebe Vio che ha conquistato il successo nella tappa italiana della Coppa del Mondo di scherma paralimpica. A 566 giorni di distanza dalle trionfali notti dei Giochi di Tokyo, la fuoriclasse azzurra è rientrata in gara alla sua maniera, vincendo e dominando la gara di fioretto femminile categoria B. Un venerdì speciale in Toscana, in cui l’Italia festeggia anche i bronzi nella sciabola maschile A di Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi”. Lo fa sapere la Federscherma con una nota. “Una gioia incredibile, è speciale tornare e vincere davanti al pubblico di casa. L’emozione del rientro era tantissima, è stato bellissimo rientrare in gruppo, con la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 18 marzo 2023)– “Il bagno di folla del pubblico diha celebrato illein pedana diVio che ha conquistato il successo nella tappa italiana delladeldi scherma paralimpica. A 566 giorni di distanza dalleli notti dei Giochi di Tokyo, la fuoriclasse azzurra è rientrata in gara alla sua maniera, vincendo e dominando la gara difemminile categoria B. Un venerdì speciale in Toscana, in cui l’Italia festeggia anche i bronzi nella sciabola maschile A di Edoardo Giordan e Matteo Dei Rossi”. Lo fa sapere la Federscherma con una nota. “Una gioia incredibile, è speciale tornare e vincere davanti al pubblico di casa. L’emozione del rientro era tantissima, è stato bellissimo rientrare in gruppo, con la ...

