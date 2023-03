Risultati Serie A – Udinese-Milan 3-1 | tabellino e marcatori | News

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #UdineseMilan, @tucupereyra37 a @DAZN_IT: 'Rigore un po' strano. Ma che grande vittoria' - #Calcio @SerieA #SerieA #Serie… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #UdineseMilan, @tucupereyra37 al 90' a @SkySport: “Abbiamo meritato questa vittoria” | #News - #Calcio @SerieA #SerieA #S… - basketinside360 : Serie B - Tutti i risultati degli anticipi del 23°turno - - marinabeccuti : Serie A, la classifica aggiornata dopo gli anticipi del sabato - Torinogranatait : Serie A, la classifica aggiornata dopo gli anticipi del sabato -

Prova a decentrarsi conalterni. (Dal 31' st Origi s.v) Leao 5,5: qualche spunto degno di ... Ibrahimovic 6: a 41 anni e 166 giorni diventa il giocatore più anziano a segnare inA. Si fa ...Pioli La cronaca di Salernitana - Bologna ( GLI HIGHLIGHTS ) vedi ancheA, Sassuolo - Spezia 1 - 0 e Atalanta - Empoli 2 - 1 La sfida delle 18 è Salernitana - Bologna, allo stadio Arechi. La ...Leao - Pioli lo catechizza sin dal riscaldamento, ma isono scarsi. L'Udinese riesce a limitarlo e lui fatica a a trovare il guizzo per rendersi davvero pericoloso.

Serie B, risultati della 30^ giornata: Frosinone ko, Genoa passa a Brescia Sky Sport

L'Udinese grazie alla vittoria sul Milan ha scavalcato Torino, Bologna e Sassuolo agganciando la Juventus a quota 38 punti, mentre il Milan resta fermo al quarto posto con 48 punti.Il Milan crolla sotto i colpi dell'Udinese dimostrando di non essere uscito dalla crisi. All Dacia Arena l'anticipo della 27^ di Serie A finisce 3-1in modo meritato. Udinese in vantaggio al 9' con ...