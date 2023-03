RISULTATI | CMLL “Homenaje A Dos Leyendas 2023” 17 03 2023 Luchador perde la Caballera

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 18 marzo 2023) Idello Show andato in scena Venerdì a Città del Messico:A DosVenerdì 17 Marzo – Città del Messico (Mexico) Best Two Out Of Three Falls Six Man Tag Team MatchAtrapasuenos (Dulce Gardenia, Espiritu Negro & Rey Cometa) battono Los Depredadores (Magia Blanca, Magnus & Rugido)Los Guerreros (Gran Guerrero, Stuka Jr. & Ultimo Guerrero) battono Los Infernales (Euforia, Hechicero & Mephisto) Lightning MatchTitan batte Virus (6:40) Copa Irma Gonzalez MatchPrincesa Sugehit batte La Catalina, La Jarochita, Lluvia, Sanely, Sumie Sakai e Valkiria (38:50) e vince il Trofeo Best Two Out Of Three Falls Six Man Tag Team MatchAtlantis, Atlantis Jr. & Mistico battono Dragon Rojo Jr., Niebla Roja & Templario ...