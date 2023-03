Risparmi da investire? Ecco il paese con le case più economiche d’Italia: prezzi stracciati in una Regione ricchissima (Di sabato 18 marzo 2023) Sappiamo quanto sia difficile acquistare casa: è un passo importante, un investimento per la vita. I prezzi degli immobili non sono certo bassi, ma c’è una Regione d’Italia che spiccherebbe per andare controcorrente. E non è nel Sud. Di solito il prezzo medio degli immobili cambia, tra meridione e settentrione, con il primo di solito molto più economico rispetto al secondo. Tuttavia c’è l’eccezione che confermerebbe la regola, che ha fatto notizia e che sta facendo il giro del web. Dove si trovano le case più economiche – ilovetradingLa notizia che riguarda le case con il prezzo più economico sul mercato, ha tutti i paradossi della situazione. Primo perché, come già accennato, non riguarda immobili situati nel sud Italia. Secondo, perché si trova vicino alla città più cara ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 18 marzo 2023) Sappiamo quanto sia difficile acquistare casa: è un passo importante, un investimento per la vita. Idegli immobili non sono certo bassi, ma c’è unache spiccherebbe per andare controcorrente. E non è nel Sud. Di solito il prezzo medio degli immobili cambia, tra meridione e settentrione, con il primo di solito molto più economico rispetto al secondo. Tuttavia c’è l’eccezione che confermerebbe la regola, che ha fatto notizia e che sta facendo il giro del web. Dove si trovano lepiù– ilovetradingLa notizia che riguarda lecon il prezzo più economico sul mercato, ha tutti i paradossi della situazione. Primo perché, come già accennato, non riguarda immobili situati nel sud Italia. Secondo, perché si trova vicino alla città più cara ...

