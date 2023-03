Riforma fiscale, stipendi più alti con la riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3: l’ipotesi (Di sabato 18 marzo 2023) Via libera in Consiglio dei Ministri alla legge delega per la Riforma fiscale. "Al via l'iter che entro 24 mesi darà vita a una rivoluzione fiscale che l'Italia attende da 50 anni. Una Riforma strutturale e organica che si pone l'obiettivo di ridurre la pressione fiscale per imprese e lavoratori, creare un nuovo rapporto di fiducia tra Fisco e contribuenti e incentivare la crescita e l'occupazione secondo il principio del "più assumi e investi e meno tasse paghi" ha commentato sui social la premier Giorgia Meloni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 marzo 2023) Via libera in Consiglio dei Ministri alla legge delega per la. "Al via l'iter che entro 24 mesi darà vita a una rivoluzioneche l'Italia attende da 50 anni. Unastrutturale e organica che si pone l'obiettivo di ridurre la pressioneper imprese e lavoratori, creare un nuovo rapporto di fiducia tra Fisco e contribuenti e incentivare la crescita e l'occupazione secondo il principio del "più assumi e investi e meno tasse paghi" ha commentato sui social la premier Giorgia Meloni. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Al via l'iter che darà vita a una rivoluzione fiscale che l'Italia attende da 50 anni. Una riforma che mira a ridur… - CottarelliCPI : La riforma fiscale del governo prevede l’“equità orizzontale” (a parità di reddito si pagano le stesse tasse). Ma i… - FratellidItalia : ?? Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega per la riforma fiscale. Una svolta che la Nazio… - BottaroRosella : RT @CottarelliCPI: La riforma fiscale del governo prevede l’“equità orizzontale” (a parità di reddito si pagano le stesse tasse). Ma il gov… - BertaIsla : RT @Marco_dreams: Riforma fiscale epocale? ?? Flat tax Tagli IRPEF, Ires, etc. Via IVA da beni primari Meno controlli su evasione. Ok, non d… -