Riforma fiscale | care imprese | ecco cosa dovete fare ora

(Di sabato 18 marzo 2023) Giorgia Meloni inizia asul serio e con laIrpef sembra determinata a migliorare la condizione economica dell’Italia. Dal mio punto di vista, il governo, veicolando grandi risorse verso un netto cambio di paradigma, punta a contrastare il fenomeno dei bassi salari con la finalità di rinvigorire l’economia reale. Infatti, stando all‘Osservatorio Inps pubblicato a dicembre, complice il precariato diffuso che riduce le giornate lavorate il reddito medio annuo da lavoro dei lavoratori dipendenti e autonomi tra i 20 e i 24 anni si è fermato nel 2021 a 11.875 euro per i ragazzi e ancora meno, 7.948 euro, per le ragazze: in media 9.911. Contro una soglia di povertà assoluta che secondo l’Istat è di circa 10.200, in un’area metropolitana del Nord Italia. Nella fascia tra i 25 e i 29 anni si sale (si fa per dire) a 15.629 ...

Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo intervistato dal Sole 24 Ore in merito ai prodotti che potrebbero essere contemplati nell'Iva zero nell'ambito della. 'Oggi una ...Chi guadagna e chi perde con la nuova che il governo vorrebbe far scattare dal prossimo anno, come 'anticipo' dellaLa risposta tecnica non può che essere approssimativa, perché il calcolo dell'imposta si fa non solo sulla base delle aliquote (che si ridurrebbero da quattro a tre) ma anche delle ...IL NODO CUNEODunque anche per i rappresentanti dei lavoratori sindacati va solo valorizzata la contrattazione collettiva. Ed è su questa strada che intende muoversi il governo Meloni, Del ...

“La riforma fiscale, ormai attesa da parecchi anni, per dare una scossa alla ormai perduta competitività delle piccole e medie imprese italiane, sia nel contesto nazionale sia in quello estero, dovreb ...La riforma fiscale sotto la lente degli imprenditori lombardi Riduzione delle aliquote, taglio dell'Ires, incentivi fiscali per le aziende green. Le proposte contenute nella legge delega del governo ...