Rifiuti Avellino | Caso | ” I posti di lavoro sono garantiti dall’economia | non dai decreti”

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFallita ogni genere di trattativa tra sindacati ed enti sulla vicenda Irpiniambiente. Si procederà,dunque, con lo sciopero di lunedì e martedì 20 e 21 Marzo, ove sarà sospeso il servizio di raccolta dell’umido. “ C’è una norma dei contratti che prevede l’inglobazione dei dipendenti se cambia l’amministratore della società – spiega Michele, sindacalista UIL che continua – ma, il privato che dovrebbe subentrare, farà un investimento nei quindici anni di gara e dovrà recuperare dei soldi. Considerando che idie non dai, non vogliamo che ciò si possa scaricare su di noi “.punta l’attenzione su due interrogativi che, ad oggi, non hanno ancora avuto risposta. “ ...

In un contesto di caos e incertezza sul frontead, arriva da Irpiniambiente una buona notizia, quasi un lascito per la newco che dovrebbe sorgere con l'Ato. 'Irpiniambiente - spiega .... Si inasprisce la vertenzain Irpinia e si va allo scontro totale. I sindacati confermano lo sciopero del 20 e 21 marzo. 'Ribadiamo il no alla frammentazione del servizio e allo ...Dopo il tentativo dell'amministratore unico della partecipata della Provincia, Claudio Crivaro , non sortisce effetti diversi anche quello del prefetto diPaola Spena .

Il tempo sarà galantuomo» Frammentazione del ciclo integrato dei rifiuti - la Grande srl per la città capoluogo ... Al tavolo la Uil Trasporti Avellino-Benevento, Fit-Cisl, Cgil Funzione Pubblica, Ugl ...Fumata nera al tavolo in Prefettura, resta confermato lo sciopero degli operatori di IrpiniAmbiente proclamato per il 20 e 21 marzo. Dopo il tentativo dell’amministratore unico ...