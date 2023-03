“Ricoverato in codice rosso”. Jerry Calà, la brutta notizia sull’attore: le sue condizioni (Di sabato 18 marzo 2023) Paura per Jerry Calà: il popolare attore è stato colto da un malore nella notte tra il 17 e il 18 marzo mentre si trovava in un albergo di Napoli dove sta trascorrendo qualche giorno per le riprese di un film di cui è anche regista e principale interprete. La pellicola si intitola “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema” è ambientata tra il capoluogo campano, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise. Fanno parte del cast anche Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l’italo-cinese Shi Yang Shi. In occasione della kermesse Capri Hollywood Jerry Calà aveva così annunciato il suo nuovo progetto. “Da febbraio giro un film a Napoli, come regista attore e sceneggiatore. Ho già fatto sopralluoghi a Monte di Procida, che è un luogo straordinario, ma ambienterò la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 marzo 2023) Paura per: il popolare attore è stato colto da un malore nella notte tra il 17 e il 18 marzo mentre si trovava in un albergo di Napoli dove sta trascorrendo qualche giorno per le riprese di un film di cui è anche regista e principale interprete. La pellicola si intitola “Hanno rapito: il riscatto è un problema” è ambientata tra il capoluogo campano, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise. Fanno parte del cast anche Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l’italo-cinese Shi Yang Shi. In occasione della kermesse Capri Hollywoodaveva così annunciato il suo nuovo progetto. “Da febbraio giro un film a Napoli, come regista attore e sceneggiatore. Ho già fatto sopralluoghi a Monte di Procida, che è un luogo straordinario, ma ambienterò la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bianca34874951 : RT @Libero_official: Ore di angoscia per #JerryCalà, ricoverato in codice rosso a #Napoli dove si trova per un film: 'Colpito da un infarto… - 361_magazine : Malore per Jerry Calà, ricoverato a Napoli in codice rosso - FantuzziF : Azz mi spiace #nessunacorrelazione? - occhio_notizie : ?? Paura per Jerry Calà che nella notte tra il 17 e il 18 marzo è stato colpito da un infarto: ricoverato d'urgenza… - Federic27139065 : RT @Libero_official: Ore di angoscia per #JerryCalà, ricoverato in codice rosso a #Napoli dove si trova per un film: 'Colpito da un infarto… -