(Di sabato 18 marzo 2023)sono stati trovati e sequestrati in una cantina a Rho, in provincia di Milano, riconducibile alla famiglia ‘ndranghetista dei Bandiera. Il sequestro è stato disposto in seguito a una perquisizione delegataDirezione distrettuale antimafia del capoluogo lombardo. Lo scorso novembre, nel corso dell’operazione “Vico Raudo” – che inflisse un duro colpo alladidi Rho – erano state arrestate 49 persone accusate, a vario titolo, dei reati associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, minacce, violenza privata, incendio, detenzione e porto illegale diaggravati dal metodo efinalità mafiosa, intestazione fittizia di beni. Quasi tutti sono a processo con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Rho, sequestrate armi, droga e munizioni nascoste dalla locale di ‘ndrangheta -

... nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato con i pm di Firenze sulle chata ... Matteo Salvini , a margine dell'inaugurazione di Homi alla Fiera di Milano a, a chi gli ...... nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato con i pm di Firenze sulle chata ... Matteo Salvini , a margine dell'inaugurazione di Homi alla Fiera di Milano a, a chi gli ...

Rho, sequestrate armi, droga e munizioni nascoste dalla locale di ‘ndrangheta Il Fatto Quotidiano

Armi, droga e munizioni sono stati trovati e sequestrati in una cantina a Rho, in provincia di Milano, riconducibile alla famiglia ‘ndranghetista dei Bandiera. Il sequestro è stato disposto in seguito ...Sono state ritrovate armi e munizioni all'interno di una cantina di Rho, comune in provincia di Milano ... E per questo motivo, la polizia di stato ha disposto ieri, venerdì 17 marzo, il sequestro.