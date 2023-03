Revelli | “Non tutti i governi sono uguali | questo è inqualificabile”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 18 marzo 2023) Professore Marco, storico e politologo, come valuta l’intervento della premier Giorgia Meloni al congresso della Cgil? “Se devo dare un giudizio sulla vicenda dico grazie a quella trentina di delegati e delegate che hanno salvato l’anima della Cgil alzandosi e abbandonando la sala. Quello che mi chiedo è cosa sia passato mai per la testa di Maurizio Landini (segretario generale della Cgil, ndr) per fare questa sciocchezza dell’invito alla Meloni. Io Landini lo conosco, glistato vicino nel periodo della Fiom e in quello dello scontro con Marchionne, ma ora devo dire che non lo riconosco più. Probabilmente la carica trasforma gli uomini. Ma quello che ha fatto è una solenne sciocchezza perché ha offerto alla signora Meloni in un momento di estrema difficoltà, come immagine personale e politica, un podio sul quale accreditarsi come politica ...