Resta con me, anticipazioni 19 marzo 2023: Paola lascia Alessandro? (Di sabato 18 marzo 2023) La fiction «Resta con me» continua la sua programmazione senza sosta con la quinta puntata in onda domenica 19 marzo 2023 su Rai Uno alle 21:20 circa. In questo nuovo appuntamento, Alessandro e la sua squadra indagheranno su un uomo che potrebbe far parte della «banda della lancia termica». Nel frattempo, Paola scoprirà che il padre di Diego era l'informatore del marito e così stanca delle sue bugie, deciderà di lasciarlo dopo aver adottato il bambino, ma poi qualcosa sconvolgerà tutti i suoi piani. Fiction Rai 1 Resta con me, quinta puntata: la talpa colpisce ancora? La quarta puntata di «Resta con me» è terminata con la decisione di Paola e Alessandro di adottare il piccolo Diego e nel corso della quinta puntata in ...

