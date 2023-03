Reggina | Inzaghi | «Non ci sono scusanti | sono molto arrabbiato»

(Di sabato 18 marzo 2023) Le parole di Filippodopo la sconfitta della: «Ci prendiamo le critiche e i fischi, non mi è piaciuto l’atteggiamento» Filippoha parlato dopo la pesante sconfitta dellanell’ultimo turno di Serie B contro il Cagliari. Di seguito le sue parole. «Oggi non ci, avevamo riposato, abbiamo avuto i tifosi dalla nostra parte, avevamo lo stadio pieno. Non è tempo delle chiacchiere, da oggi dirò alla squadra che dobbiamo considerarci a zero punti in classifica. Ci prendiamo le critiche e i fischi e dobbiamo riprendere a fare quello che sappiamo fare, ci dispiace per la gente e per la società.preoccupato, ma dobbiamo tornare a fare quello che abbiamo fatto in precedenza. Si ripetono ...

Non terminano le delusioni in casache perde contro il Cagliari per 4 - 0. Si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato, che vede gli uomini di Filippoallontanarsi dall'obiettivo playoff. Il club amaranto -...Questo lo scenario che si è costituito nella sala stampa del 'Granillo' al termine di- Cagliari, che ha visto i sardi battere nettamente ladavanti ai propri tifosi.nel post ...Prima vittoria in trasferta dell'era Ranieri: il Cagliari travolge per 4 a 0 ladi Pipponello scontro playoff al Granillo. Di nuovo poker. E ancora in gol gli uomini del 4 a 1 di venerdì scorso con l'Ascoli: Lapadula segna due reti, uno su rigore, e raggiunge ...

Reggina-Cagliari, Inzaghi in sala stampa: "Sono arrabbiato, non è questa la mia squadra" TuttoReggina.com

Non terminano le delusioni in casa Reggina che perde contro il Cagliari per 4-0. Si tratta della terza sconfitta consecutiva in campionato, che vede gli uomini di Filippo Inzaghi allontanarsi ...Un altro ko, il settimo nelle ultime otto gare. Ora è davvero crisi nera per la Reggina, che rimedia quattro sberle dal Cagliari e fa tremare la panchina di Inzaghi. 0-4 il risultato finale di un ...