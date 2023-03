Reggina-Cagliari: le formazioni ufficiali (Di sabato 18 marzo 2023) Di seguito le formazioni ufficiali del match di Serie B tra Reggina e Cagliari, sfida valevole per il 30° turno del campionato cadetto. Una sfida determinante per le ambizioni play-off di entrambe le squadre: gli amaranto allenati da Filippo Inzaghi sono in piena crisi, con 7 sconfitte in 9 gare del girone di ritorno, mentre i sardi di Claudio Ranieri non vincono in trasferta da settembre, e sono chiamati a dare una scossa al loro rendimento esterno. I calabresi si affidano all’11 tipo di questa stagione, con un’eccezione a centrocampo: fuori Hernani e spazio a Crisetig in regia. Davanti spazio al solito tridente Canotto-Menez-Rivas. I sardi, dal canto loro, propongono Mancosu alle spalle del tandem Lapadula-Prelec. L’arbitro dell’incontro è il signor Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 18 marzo 2023) Di seguito ledel match di Serie B tra, sfida valevole per il 30° turno del campionato cadetto. Una sfida determinante per le ambizioni play-off di entrambe le squadre: gli amaranto allenati da Filippo Inzaghi sono in piena crisi, con 7 sconfitte in 9 gare del girone di ritorno, mentre i sardi di Claudio Ranieri non vincono in trasferta da settembre, e sono chiamati a dare una scossa al loro rendimento esterno. I calabresi si affidano all’11 tipo di questa stagione, con un’eccezione a centrocampo: fuori Hernani e spazio a Crisetig in regia. Davanti spazio al solito tridente Canotto-Menez-Rivas. I sardi, dal canto loro, propongono Mancosu alle spalle del tandem Lapadula-Prelec. L’arbitro dell’incontro è il signor Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli ...

