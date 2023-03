Reggina-Cagliari | le formazioni ufficiali | Inzaghi punta su Fabbian

(Di sabato 18 marzo 2023) Tra poco in campo, alle 16.15,. Big match della trentesima giornata di Serie B. Pipposceglie l’interista Giovanninell’undici iniziale, le(4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Majer, Crisetig,; Canotto, Menez, Rivas(4-4-2): Radunovic; Zappa, Lella, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Mancosu, Azzi; Prelec, Lapadula. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lega_B : La corsa entra nel vivo ?? ? 16:15 ??? Oreste Granillo ????Reggina ?? Cagliari ???? #SerieBKT - 11contro11 : #Reggina-#Cagliari: le formazioni ufficiali #TorneiMinori #11contro11 - WiAnselmo : RT @Mediagol: LIVE Reggina-Cagliari, 30ª giornata Serie B: segui la diretta del match - Mediagol : LIVE Reggina-Cagliari, 30ª giornata Serie B: segui la diretta del match - CagliariNews24 : Reggina Cagliari LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino #Cagliari -

Commenta per primo Tra pochi minuti, esattamente alle ore 16.15,si sfideranno in un match valido per la 30esima giornata di Serie B: di seguito le formazioni ufficiali del match del Granillo(4 - 3 - 3): Colombi; Pierozzi, Camporese, ...Alle 16,15 poi sarà il turno delimpegnato in un casa di unain crisi.Quasi tutto pronto per, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie BKT. Di seguito le scelte dei due tecnici:(4 - 3 - 3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; ...

Reggina-Cagliari: Inzaghi sfida Ranieri Tuttosport

Reggina e Cagliari scendono in campo per la 30a giornata del campionato di Serie BKT in uno scontro che al momento vale una grossa fetta di playoff. Cagliarinews24 segue la partita in tempo reale ...Le formazioni ufficiali di Reggina-Cagliari, gara in campo alle ore 16.15 allo stadio 'Granillo' di Reggio Calabria: Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese ...