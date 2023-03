Reggina-Cagliari: le dichiarazioni di Inzaghi (Di sabato 18 marzo 2023) Il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa in malo modo contro il Cagliari per 0-4, che ha accentuato la crisi di risultati degli amaranto. Reggina-Cagliari: le parole di Inzaghi Sulla partita: “Oggi non ci sono scusanti. Avevamo riposato, i tifosi sono stati fantastici, e dovevamo dare di più. Fare chiacchiere non serve più, ora dobbiamo pensare di avere 0 punti in classifica. Sono il primo arrabbiato, sono arrabbiato e deluso, ci prendiamo le critiche e i fischi e dobbiamo cambiare il trend. Oggi la prestazione non c’è stata, sono preoccupato, ma conosco solo un modo, che è lavorare”. Sulle scelte: “Se abbiamo fatto quello era giusto farlo. Sul trend non sono d’accordo, al di là del derby le prestazioni ci sono state. Oggi la ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 18 marzo 2023) Il tecnico dellaFilippoha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa in malo modo contro ilper 0-4, che ha accentuato la crisi di risultati degli amaranto.: le parole diSulla partita: “Oggi non ci sono scusanti. Avevamo riposato, i tifosi sono stati fantastici, e dovevamo dare di più. Fare chiacchiere non serve più, ora dobbiamo pensare di avere 0 punti in classifica. Sono il primo arrabbiato, sono arrabbiato e deluso, ci prendiamo le critiche e i fischi e dobbiamo cambiare il trend. Oggi la prestazione non c’è stata, sono preoccupato, ma conosco solo un modo, che è lavorare”. Sulle scelte: “Se abbiamo fatto quello era giusto farlo. Sul trend non sono d’accordo, al di là del derby le prestazioni ci sono state. Oggi la ...

