Red Bull tra paradiso e inferno: disastro Verstappen. Leclerc fa lo show (Di sabato 18 marzo 2023) Una sessione di qualifiche dalle grandi sorprese. La Red Bull di Sergio Perez ha conquistato la pole position nel Gp dell'Arabia Saudita con il tempo di 1.28.265. Secondo posto in pista per la Ferrari di Charles Leclerc a +0.155 che però partirà dalla 12esima posizione, visti i 10 posti di penalizzazione: un autentico miracolo stare così vicino alla scuderia che ha vinto la prima gara del mondiale. Terzo posto per l'Aston Martin di Fernando Alonso che quindi partirà secondo. Segue la Mercedes di George Russel e l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Sesta l'Aston Martin di Lance Stroll seguito da Estebn Ocon con l'Apine. Chiudono la top ten la Mercedes di Lewis Hamilton, Oscar Piatri con la McLaren e Pierre Gasly con l'altra Alpine. Partirà solo 15esimo il campione del mondo in carica Max Verstappen con l'altra Red Bull. ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 marzo 2023) Una sessione di qualifiche dalle grandi sorprese. La Reddi Sergio Perez ha conquistato la pole position nel Gp dell'Arabia Saudita con il tempo di 1.28.265. Secondo posto in pista per la Ferrari di Charlesa +0.155 che però partirà dalla 12esima posizione, visti i 10 posti di penalizzazione: un autentico miracolo stare così vicino alla scuderia che ha vinto la prima gara del mondiale. Terzo posto per l'Aston Martin di Fernando Alonso che quindi partirà secondo. Segue la Mercedes di George Russel e l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Sesta l'Aston Martin di Lance Stroll seguito da Estebn Ocon con l'Apine. Chiudono la top ten la Mercedes di Lewis Hamilton, Oscar Piatri con la McLaren e Pierre Gasly con l'altra Alpine. Partirà solo 15esimo il campione del mondo in carica Maxcon l'altra Red. ...

