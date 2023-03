Real Madrid, Ancelotti: “Futuro? Decide la società, fosse per me resterei qui a vita” (Di sabato 18 marzo 2023) L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alla vigilia del Clasico di Liga contro il Barcellona, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche a delle domande relative al suo Futuro considerando il contratto in scadenza nel 2024: “E’ la società che fa le scelte, ma se fosse per me resterei qui a vita. So che è impossibile, ma mi piacerebbe. La decisione del club arriverà a fine stagione e spero di restare”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 marzo 2023) L’allenatore del, Carlo, alla vigilia del Clasico di Liga contro il Barcellona, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche a delle domande relative al suoconsiderando il contratto in scadenza nel 2024: “E’ lache fa le scelte, ma seper mequi a. So che è impossibile, ma mi piacerebbe. La decisione del club arriverà a fine stagione e spero di restare”. SportFace.

