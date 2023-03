Real Madrid | Ancelotti e il futuro | 'Resterei qui per tutta la vita | ma è impossibile'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - B24PT : 11 abril: Benfica - Inter // Man City - Bayern 12 abril: Real Madrid - Chelsea // Milan - Napoli 18 abril: Chelsea… - theMadridZone : ????| #UCL SEMI-FINALS: • REAL MADRID/CHELSEA VS BAYERN/CITY • INTER/BENFICA VS NAPOLI/MILAN - Alzala_Paolo : RT @infernALE96: Cassano:'Io dico City-Real Madrid e Benfica-Napoli' - angelofascio2 : @Maicuntent1986 Cazzo, il Real Madrid toglie tumori maligni meglio di un chirurgo -

... mentre dall'altro lato del tabellone ci sono le vere big che si scontreranno: si tratta di Manchester City, Bayern Monaco e. L'allenatore del Napoli si è arrabbiato con chi ha parlato di ...In serata, alle 21:00, il big match di giornata tra Atleticoe Valencia . Partita delicata per entrambe le compagini, con i Colchoneros che potrebbero allungare sullaSociedad , in modo ...Commenta per primo Ilnon raggiunge un accordo per rinnovare il contratto di Marco Asensio oltre il 30 giugno e tutto sembra indicare che lo spagnolo lascerà il Santiago Bernabéu. Secondo TeamTalk , il ...

Barcellona, Pedri infortunato: niente Clasico col Real Madrid e gare con la Spagna ItaSportPress

Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Clasico con il Barcellona e il tecnico del Real Madrid ha parlato anche del proprio futuro: "E' una valutazione che deve fare la ...Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Real Madrid, nella prossima sessione di mercato estiva, potrebbe bussare alla porta del Tottenham, per l’attaccante Harry Kane. Il Real Madrid bussa alla ...