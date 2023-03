(Di sabato 18 marzo 2023) Unè stato sparato daed è caduto in territorio israeliano, in una zona aperta. Non si segnalano vittime, né danni. Lo ha riferito il portavoce militare. In precedenza sirene di allarme ...

Unè stato sparato da Gaza ed è caduto in territorio israeliano, in una zona aperta. Non si segnalano vittime, né danni. Lo ha riferito il portavoce militare. In precedenza sirene di allarme erano ...

Razzo lanciato da Gaza cade in Israele, nessuna vittima TGCOM

