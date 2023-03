Rayo Vallecano-Girona (sabato 18 marzo 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes che devono fermare la discesa (Di sabato 18 marzo 2023) Esattamente come l’anno scorso, il Rayo Vallecano non sta riuscendo a confermare l’ottimo rendimento della prima parte di stagione: anche in questo campionato, infatti, la squadra di Iraola sta perdendo un po’ di punti e di posizioni. I Matagigantes hanno ottenuto solo tre punti nelle ultime cinque gare, sono ormai usciti dalla zona europea e InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 18 marzo 2023) Esattamente come l’anno scorso, ilnon sta riuscendo a conl’ottimo rendimento della prima parte di stagione: anche in questo campionato, infatti, la squadra di Iraola sta perdendo un po’ di punti e di posizioni. Ihanno ottenuto solo tre punti nelle ultime cinque gare, sono ormai usciti dalla zona europea e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaSuadoni : @TrueSentenza Più o meno si noi siamo il Real voi il Rayo Vallecano - infobetting : Rayo Vallecano-Girona (sabato 18 marzo 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Matagigantes che devono ferm… - Veertien_14 : @gippu1 Il record finora appartiene alla Spagna che nel 2000/01, nonostante solo due competizioni europee, portò 7… - Futbolifevzla : Alejandro Cichero (Boston River) Andrew Pereira (Newll Olds Boys) Santiago Silva (Rayo Vallecano) _ #Vinotinto - VoceGiallorossa : ???? La Roma in prestito - Kluivert regala i 3 punti al Valencia. Panchina per Villar. Perez contribuisce alla vittor… -