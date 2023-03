Rastelli | “A sei gare dal termine dobbiamo riuscire a trarne il massimo”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – “Affrontiamo una squadra che è partita dai cinquanta punti dell’anno scorso, quindi non salvandosi l’ultima giornata, e sulla base di quel risultato ha cercato di migliorare l’organico. All’andata, come spesso ci succede quest’anno, gli abbiamo regalato la vittoria su un piatto d’argento. Da quel momento hanno preso coraggio e fiducia ed hanno fatto un percorso importante. È un’altra bella prova dove dovremo dimostrare che ci siamo messi alle spalle il periodo negativo vissuto le scorse settimane”. Cosìalla sfida interna contro il Picerno. “Riguardano soprattutto aspetti di attenzione, concentrazione e lucidità in alcuni momenti della gara. Ho detto alla squadra che non possiamo pensare di fare sempre 3-4 gol per vincere le partite -continua– Mi piacerebbe anche vincerne ...