Rassegna stampa 18 marzo 2023 | mandato d’arresto per Putin

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte penale internazionale ha emesso uncontroperché “responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini dall’Ucraina alla Russia”. Ira di Mosca: “Le decisioni della Cpi non hanno alcun significato”. Esulta invece Kiev: “Una decisione storica“. Biden ritiene il“giustificato”. Xi sarà lunedì a Mosca: “Una visita per la pace”, assicura Pechino. Oggi è il nono anniversario dell’annessione russa della Crimea. No al salario minimo e al reddito di cittadinanza: parlando ieri al congresso della Cgil, la Meloni non ha fatto alcun passo indietro. Il suo intervento ha strappato un applauso quando ha condannato l’assalto alla sede del sindacato. “Ascoltare per essere ascoltati, parliamo con tutti”, ha commentato ...