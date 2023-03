Rapina in villa a Caravaggio, il vicino: “Li ho visti e mi hanno spruzzato lo spray al peperoncino” (Di sabato 18 marzo 2023) Caravaggio. Se non fosse arrivato il suo vicino sarebbe potuta finire pure peggio per il sessantenne picchiato e Rapinato nella sua villetta di via Campi a Caravaggio, dopo che al suo ritorno aveva sorpreso due ladri in casa. Un vicino della vittima ha visto l’uomo a terra mentre i due malviventi lo stavano picchiando: ha chiamato i soccorsi e ha messo così in fuga i Rapinatori, che prima di andarsene gli hanno spruzzato in faccia spray al peperoncino. L’episodio si è consumato nella mattinata di martedì (14 marzo) in via Campi: “Sono tornato a casa e ho visto un’auto parcheggiata allo stop. Ho pensato, che strano – le parole del vicino a Telelombardia – . Guardando nel cancello della ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 marzo 2023). Se non fosse arrivato il suosarebbe potuta finire pure peggio per il sessantenne picchiato eto nella sua villetta di via Campi a, dopo che al suo ritorno aveva sorpreso due ladri in casa. Undella vittima ha visto l’uomo a terra mentre i due malviventi lo stavano picchiando: ha chiamato i soccorsi e ha messo così in fuga itori, che prima di andarsene gliin facciaal. L’episodio si è consumato nella mattinata di martedì (14 marzo) in via Campi: “Sono tornato a casa e ho visto un’auto parcheggiata allo stop. Ho pensato, che strano – le parole dela Telelombardia – . Guardando nel cancello della ...

