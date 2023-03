Rally Messico 2023 | duello Lappi-Ogier per la vittoria dopo dieci speciali Crolla Tanak per un guasto al turbo

(Di sabato 18 marzo 2023) La seconda tappa del, valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale WRC, è andata in archivio con un vero grande colpo di scena ed un bellissimo testa a testa per ladell’evento che potrebbe protrarsi fino alla Power Stage domenicale denominata “El Brinco Wolf”, in attesa delle nove provein programma nella giornata di sabato. La notizia più importante del day-2, anche in ottica iridata, è legata inevitabilmente ai problemi del leader del campionato Ott, costretto a uscire di classifica nelmessicano a causa di unalsulla sua Ford Puma1 del team M-Sport durante la PS3 El Chocolate 1. Il pilota estone ha perso tanti minuti ma non si è ...

GUANAJUATO - Ott Tänak ha ingranato la marcia giusta anche a Guanajuato, dove nelle notte italiana è cominciato ildel, valido come terza tappa del mondiale di specialità 2023 (Wrc). Reduce dall'affermazione in Svezia, l'estone sembra trovarsi decisamente a proprio agio con la Ford Puma plug - in ...Prosegue la sfida tra Esapekka Lappi e Sebastien Ogier , con il finlandese che si aggiudica per appena 6 decimi la SS6 del. Buone le prestazioni di Dani Sordo, Elfyn Evans e Thierry Neuville, mentre in casa Toyota brutte notizie per Kalle Rovanpera, rallentato da un problema all'ibrido della sua Yaris. ...Leon ,, 16 Marzo 2023. Monte - Carlo, Svezia,. Torna il mitico GuanajuatoMexico , una prova a sé stante nel calendario delle Prove di Mondiale. Torna nella massima Serie. Mancava dal 2020 . Quell'anno vinse Sébastien Ogier con la ...

WRC | Rally Messico, PS4-5: gran duello tra Lappi e Ogier Motorsport.com - IT

La seconda tappa del Rally Messico 2023, valevole come terzo appuntamento stagionale del Mondiale WRC, è andata in archivio con un vero grande colpo di scena ed un bellissimo testa a testa per la ...Ott Tänak, che si era aggiudicato entrambe gli stage serali, ha compromesso quasi del tutto le sue chance di vittoria del Rally del Messico per un guasto al turbo, episodio che gli ha fatto perdere ...