Raiz (Don Salvatore Ricci in Mare Fuori) a Ciao Maschio: «Rosa Ricci ha molto in comune con la mia vera figlia» – Video in anteprima (Di sabato 18 marzo 2023) Raiz a Ciao Maschio Gennaro Della Volpe, in arte Raiz, è un cantautore e attore napoletano, noto principalmente per il personaggio Don Salvatore Ricci, boss della camorra nella serie del momento Mare Fuori, dove è presente fin dalla prima stagione. E' il padre di Rosa Ricci e proprio di questo ha parlato da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, ospite – con Alberto Matano e Raul Cremona – della nuova puntata in onda sabato sera su Rai 1 dopo Il Cantante Mascherato, facendo un curioso parallelo con la sua vera figlia: "Spesso mi è capitato, mentre recitavo questa parte, di avere a che fare con la mia ..."

