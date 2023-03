Rai, Blob omaggia Paolo Rossi in onda stasera ‘Profondo Rossi’ (Di sabato 18 marzo 2023) Una biografia “autorizzata” o quasi di e con Paolo Rossi: è “Profondo Rossi”, realizzato da Fabio Masi per “Blob”, in onda alle 20 su Rai 3. Lo Speciale racconta l’artista dal suo esordio a Rai 3 con “Su la Testa” nel 1992, anno che ha lasciato il segno nel nostro Paese, passando per “Il Laureato” nel 1994 condotto con Piero Chiambretti, fino alla partecipazione al Festival di Sanremo sempre nello stesso anno con Enzo Jannacci. Un viaggio raccontato dallo stesso Paolo Rossi in un’intervista realizzata in esclusiva per Blob dove “l’ancien prodige” come lui stesso si è definito, rivive quegli anni di televisione nel proprio teatro dell’assurdo dove l’improvvisazione ha contraddistinto da sempre il suo passato artistico, il presente e il suo “futuro ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023) Una biografia “autorizzata” o quasi di e con: è “Profondo”, realizzato da Fabio Masi per “”, inalle 20 su Rai 3. Lo Speciale racconta l’artista dal suo esordio a Rai 3 con “Su la Testa” nel 1992, anno che ha lasciato il segno nel nostro Paese, passando per “Il Laureato” nel 1994 condotto con Piero Chiambretti, fino alla partecipazione al Festival di Sanremo sempre nello stesso anno con Enzo Jannacci. Un viaggio raccontato dallo stessoin un’intervista realizzata in esclusiva perdove “l’ancien prodige” come lui stesso si è definito, rivive quegli anni di televisione nel proprio teatro dell’assurdo dove l’improvvisazione ha contraddistinto da sempre il suo passato artistico, il presente e il suo “futuro ...

