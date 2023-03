Radicali: “Con il mandato della Corte Penale Internazionale comincia la fine di Putin” (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – “Con il mandato di cattura spiccato dalla Corte Penale Internazionale comincia la fine di Putin. Ripercorriamo i momenti nella nostra ormai ultra trentennale storia radicale in cui abbiamo provato una pari emozione e ci vengono in mente l’incriminazione di Milosevic, la moratoria della pena di morte, l’assoluzione di Markiv. Possiamo rivendicare di aver visto giusto, anche questa volta”. Lo dichiarano all’Adnkronos Igor Boni e Silvja Manzi, presidente e membro di direzione di Radicali Italiani. “La nostra posizione da sempre – spiegano i Radicali – è che non c’è pace e non ci può essere pace senza che ci sia chi si oppone e resiste – come ha fatto, sta facendo e deve poter continuare a fare l’Ucraina – ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 marzo 2023) (Adnkronos) – “Con ildi cattura spiccato dallaladi. Ripercorriamo i momenti nella nostra ormai ultra trentennale storia radicale in cui abbiamo provato una pari emozione e ci vengono in mente l’incriminazione di Milosevic, la moratoriapena di morte, l’assoluzione di Markiv. Possiamo rivendicare di aver visto giusto, anche questa volta”. Lo dichiarano all’Adnkronos Igor Boni e Silvja Manzi, presidente e membro di direzione diItaliani. “La nostra posizione da sempre – spiegano i– è che non c’è pace e non ci può essere pace senza che ci sia chi si oppone e resiste – come ha fatto, sta facendo e deve poter continuare a fare l’Ucraina – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annabelladellac : RT @Radicali: Il Presidente della CPI annuncia il mandato di cattura per #VladimirPutin. Un fatto storico incontrovertibile che mette sul t… - Frenzgyn : @dianacalibana Ieri ti ho risposto, anche con dei link a dei lavori che valutano l'impatto dei gesti radicali, mi d… - eb33026647 : @HuffPostItalia E questa era radicale. Ma come è che tutti i radicali sono finiti con i fasci? - gabriele_sorba : RT @Radicali: Il Presidente della CPI annuncia il mandato di cattura per #VladimirPutin. Un fatto storico incontrovertibile che mette sul t… - m_genova : RT @Radicali: Il Presidente della CPI annuncia il mandato di cattura per #VladimirPutin. Un fatto storico incontrovertibile che mette sul t… -

Trump e la rivelazione choc: "Martedì mi arresteranno , protestate" ...l'ex presidente L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan avrebbe chiesto un incontro con ...alle streghe" e accusandolo di essere a servizio del presidente Biden e dei "democratici radicali". ... Quante cose dovremmo imparare dalle proteste francesi Per tutti questi motivi, la maggior parte dei francesi si sta ribellando con forza alla riforma ... ma che qui è più accentuato e assume forme anche radicali. In pratica, le rivendicazioni che oggi i ... La robotica nelle terapie del tumore prostatico ... Andrea Carlino ha parlato delle soluzioni terapeutiche non radicali, mentre Manlio Panarello ha ... I lavori si sono chiusi con il test di verifica dei medici iscritti. *L'ECM è un sistema di ... ...l'ex presidente L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan avrebbe chiesto un incontro...alle streghe" e accusandolo di essere a servizio del presidente Biden e dei "democratici". ...Per tutti questi motivi, la maggior parte dei francesi si sta ribellandoforza alla riforma ... ma che qui è più accentuato e assume forme anche. In pratica, le rivendicazioni che oggi i ...... Andrea Carlino ha parlato delle soluzioni terapeutiche non, mentre Manlio Panarello ha ... I lavori si sono chiusiil test di verifica dei medici iscritti. *L'ECM è un sistema di ... Radicali: "Con il mandato della Corte Penale Internazionale ... Adnkronos leggi le altre "Cose" Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ... leggi le altre "Poesì" Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ... Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il conse ...