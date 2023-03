Rabiot lascia a fine stagione? La Juventus ha individuato il sostituto (Di sabato 18 marzo 2023) Rabiot ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno; la Juventus sembra aver individuato il sostituto del francese. La Juventus, in questa stagione, sta avendo un grande contributo da Rabiot; il francese ha trovato, finalmente, quella continuità realizzativa di cui la squadra aveva assolutamente bisogno per alzare l’asticella all’interno della stagione. Possiamo dire, senza troppi problemi, come Rabiot stia disputando la sua annata migliore con la maglia bianconera. Il suo contratto, in scadenza il prossimo trenta giugno, rischia di essere un problema non da poco per la Juventus. LaPresseIl rinnovo sembra legato alla qualificazione alla prossima Champions League; la partecipazione dei bianconeri alla massima ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 18 marzo 2023)ha il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno; lasembra averildel francese. La, in questa, sta avendo un grande contributo da; il francese ha trovato, finalmente, quella continuità realizzativa di cui la squadra aveva assolutamente bisogno per alzare l’asticella all’interno della. Possiamo dire, senza troppi problemi, comestia disputando la sua annata migliore con la maglia bianconera. Il suo contratto, in scadenza il prossimo trenta giugno, rischia di essere un problema non da poco per la. LaPresseIl rinnovo sembra legato alla qualificazione alla prossima Champions League; la partecipazione dei bianconeri alla massima ...

