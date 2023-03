Quanti soldi ha guadagnato Mathieu van der Poel con la vittori alla Milano-Sanremo? Montepremi bassissimo (Di sabato 18 marzo 2023) Mathieu van der Poel ha vinto la Milano-Sanremo 2023. Il fuoriclasse olandese ha fatto la differenza negli ultimi 200 metri del Poggio, quando ha piazzato uno scatto micidiale sorprendendo Filippo Ganna, Tadej Pogacar e Wout van Aert. L’alfiere della Alpecin-Fenix ha spinto a tutta lungo la discesa e i tre inseguitori non sono riusciti a recuperare lo svantaggio, guardandosi poi negli ultimi due chilometri pianeggianti verso il traguardo posto in via Roma. Il 28enne nativo di Kapellen ha messo in bacheca la terza Classica Monumento della carriera dopo il doppio sigillo al Giro delle Fiandre (2020 e 2022). L’olandese, che si è imposto anche alla Amstel Gold Race nel 2019 e alle Strade Bianche nel 2021, ha tagliato la linea d’arrivo con 15 secondi di vantaggio su un commovente Filippo Ganna. Un sigillo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023)van derha vinto la2023. Il fuoriclasse olandese ha fatto la differenza negli ultimi 200 metri del Poggio, quando ha piazzato uno scatto micidiale sorprendendo Filippo Ganna, Tadej Pogacar e Wout van Aert. L’alfiere della Alpecin-Fenix ha spinto a tutta lungo la discesa e i tre inseguitori non sono riusciti a recuperare lo svantaggio, guardandosi poi negli ultimi due chilometri pianeggianti verso il traguardo posto in via Roma. Il 28enne nativo di Kapellen ha messo in bacheca la terza Classica Monumento della carriera dopo il doppio sigillo al Giro delle Fiandre (2020 e 2022). L’olandese, che si è imposto ancheAmstel Gold Race nel 2019 e alle Strade Bianche nel 2021, ha tagliato la linea d’arrivo con 15 secondi di vantaggio su un commovente Filippo Ganna. Un sigillo ...

