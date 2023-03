Quante volte volte al giorno è normale fare la pipì? Quando è sintomo di un più grave problema di salute? Risponde l’esperto (Di sabato 18 marzo 2023) Sentire il bisogno di urinare più volte al giorno. Può essere un evento spia di un problema. Ma qual è la frequenza media che possiamo considerare normale? “Partiamo dal dato che la maggior parte delle persone urina 4-6 volte al giorno, soprattutto nelle ore diurne, producendo da 700 ml a 3 litri di urina al giorno. Se aumenta questa quantità, abbiamo la poliuria, mentre la maggiore frequenza è chiamata pollachiuria e possono verificarsi entrambe le condizioni nello stesso tempo. Un frequente bisogno urgente di urinare è denominata urgenza urinaria”, ci Risponde il professor Giovanni Battista Muraro, urologo. Bere meno acqua la sera è una valida soluzione? “Il motivo che spinge a svegliarsi nella notte per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Sentire il bisogno di urinare piùal. Può essere un evento spia di un. Ma qual è la frequenza media che possiamo considerare? “Partiamo dal dato che la maggior parte delle persone urina 4-6al, soprattutto nelle ore diurne, producendo da 700 ml a 3 litri di urina al. Se aumenta questa quantità, abbiamo la poliuria, mentre la maggiore frequenza è chiamata pollachiuria e possono verificarsi entrambe le condizioni nello stesso tempo. Un frequente bisogno urgente di urinare è denominata urgenza urinaria”, ciil professor Giovanni Battista Muraro, urologo. Bere meno acqua la sera è una valida soluzione? “Il motivo che spinge a svegliarsi nella notte per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Quante volte Putin e i suoi pupazzi hanno detto che l’operazione speciale era necessaria «per proteggere la popolaz… - ZZiliani : Quante volte si parla di chi fa gol e non di chi li propizia, magari con colpi di genio decisi in una frazione di s… - 10_Smarti : In un solo istante può cambiare TUTTO. Quante volte siamo tristi o arrabbiati senza un reale motivo per esserlo?”… - Alexfacchinetti : ??'SE NON TI VACCINI TI AMMALI. SE TI AMMALI MUORI' ??'NON È VERITÀ CHE I VACCINATI SI AMMALANO' Quante volte lo abbi… - fattoquotidiano : Quante volte volte al giorno è normale fare la pipì? Quando è sintomo di un più grave problema di salute? Risponde… -