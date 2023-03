Quando si gioca Inter-Juventus? Programma, orario, come vederla in tv e streaming (Di sabato 18 marzo 2023) Si va a concludere la 27a giornata di Serie A 2022-2023 e lo farà, nella giornata di domani, con il match più atteso dell’Intero turno. Alle ore 20.45 infatti allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, vedremo l’attesissima sfida tra Inter e Juventus, ovvero il derby d’Italia che, anche in questo caso, non metterà in palio solo 3 punti. La sfida metterà di fronte due rivali che, per usare un eufemismo, non si amano. Da una parte vedremo la compagine allenata da mister Simone Inzaghi che proverà a proseguire nel buon periodo di forma e nel positivo ruolino di marcia casalingo. Ovviamente le punti di diamante saranno in avanti con Lautaro Martinez a guidare la truppa nerazzurra. Dall’altra parte vedremo i bianconeri allenati da mister Massimiliano Allegri che proveranno a fare il bis dell’incontro dell’andata. Un sonoro 2-0 rifilato ... Leggi su oasport (Di sabato 18 marzo 2023) Si va a concludere la 27a giornata di Serie A 2022-2023 e lo farà, nella giornata di domani, con il match più atteso dell’o turno. Alle ore 20.45 infatti allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, vedremo l’attesissima sfida tra, ovvero il derby d’Italia che, anche in questo caso, non metterà in palio solo 3 punti. La sfida metterà di fronte due rivali che, per usare un eufemismo, non si amano. Da una parte vedremo la compagine allenata da mister Simone Inzaghi che proverà a proseguire nel buon periodo di forma e nel positivo ruolino di marcia casalingo. Ovviamente le punti di diamante saranno in avanti con Lautaro Martinez a guidare la truppa nerazzurra. Dall’altra parte vedremo i bianconeri allenati da mister Massimiliano Allegri che proveranno a fare il bis dell’incontro dell’andata. Un sonoro 2-0 rifilato ...

