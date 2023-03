Quando occupai il Sannazaro di Napoli | così passai dalla giacca e cravatta a beat e capelloni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 marzo 2023) Il racconto che segue è stato pubblicato con altri nel libro “Via Puccini 12 tra ricordi e identità”casa editrice La Valle del tempo, nell’ambito del concorso letterario del liceodi, dedicato ad eventi socialmente rilevanti della sua storia. Quello che riporto è un episodio reale di violenza fascista (SC). *** 17 Novembre 1970. Santolo e io, sul tetto del liceo ci sembrava di stare al sicuro,scappammo dopo che la polizia aveva fatto irruzione al pianterreno e non c’era altra via di fuga. Non so perché decidemmo di nasconderci, in fondo non avevamo molto da temere, partecipavamo all’occupazione del liceosì ma non avevamo fatto niente e in quel momento eravamo anche vicini ai professori al secondo piano. Fatto sta che invece sul tetto arrivarono due celerini e ...