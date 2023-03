Quando la Cgil diceva no al salario minimo Chi smaschera il sindacato rosso

(Di sabato 18 marzo 2023) Il tema del lavoro è al centro del congresso dellain corso a Rimini. Dal palco del Palacongressi, la premier Giorgia Meloni ha spiegato il suo secco no all'introduzione dellegale, come vorrebbe il M5s di Giuseppe Conte. Una posizione che ilguidato da Maurizio Landini contrasta (“Serve una legge sulla rappresentanza e i contratti devono avere validità generale, erga omnes. Dentro questo schema siamo disponibili a fissare una soglia di”) tanto da cercare sponda nell'opposizione, ma che in passato difendeva. Correva il 13 marzo 2019, Cisl e Uil, in un'audizione alla Commissione lavoro del Senato, dichiaravano la loro contrarietà all'istituzione di unorario in Italia ...

Giorgia Meloni viene invitata al congresso della CGIL dopo quasi due decenni in cui non si vedeva ... è abituata ad essere fischiata sin da quando, a 16 anni, faceva politica nelle scuole. Quel ...Incontrandola per le scale quando le chiedevo notizie ... non si è mai tirata indietro davanti alle difficoltà”, queste le parole della delegata Flai Cgil Antonella Catoni, che ricorda l’amica con ...